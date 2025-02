Juventusnews24.com - Juventus Women, pronta offerta di rinnovo per Peyraud-Magnin: novità e possibili sviluppi

di Mauro Munno per Juventus Women: tutti i dettagli e le novità sul futuro del portiere bianconero

La Juventus considera ancora Pauline Peyraud-Magnin uno dei portieri più forti al mondo. Ecco perché sta lavorando a una proposta di rinnovo del contratto in scadenza.

L'estremo difensore francese, che l'anno scorso aveva prolungato per un'altra stagione, è nel mirino di alcuni club di WSL e NWSL con importanti capacità di spesa. Lei è molto attaccata alla causa bianconera ma la partita per il rinnovo è tutta da giocare: l'interlocutore è l'agente Alan Naigeon.