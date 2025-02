Tvplay.it - Juventus, Motta nella bufera: poker di sostituti, c’è anche Conte

Lariflette sulla posizione di. Giuntoli valuta 4: in lizza c’è, poco felice a Napoli.Dopo lo choc, è tempo di riflessioni in casa. Il club, giunto a questo punto della stagione, sperava di poter essere in corsa per tutti gli obiettivi prefissati ad agosto. Due di questi, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e la vittoria della Coppa Italia, sono invece già svaniti a causa delle pesanti sconfitte patite per mano del PSV Eindhoven e dell’Empoli. A Thiago, di conseguenza, non resta altro da fare che provare a strappare il pass valevole per l’edizione 2025/26 della competizione europea. La sua panchina, intanto, ha iniziato a traballare: il divorzio, addirittura, risulta possibilein caso di raggiungimento del quarto posto.