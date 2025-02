Juventusnews24.com - Juventus eliminata da Supercoppa, Champions League e Coppa Italia (Repubblica): ecco quanti soldi han perso i bianconeri. Tutte le cifre sfumate

La sconfitta ai rigori contro l'Empoli ha sancito l'uscita di scena della Juventus anche dalla Coppa Italia. L'edizione odierna di Repubblica ha analizzato, dal punto di vista economico, cosa ha significato questa perdita per i bianconeri. L'inverno nero della Juve sta costando caro: con la sequenza delle tre eliminazioni, infatti, sono sfumati come minimo, 3,4 milioni di euro per la Supercoppa, 11 milioni per la Champions League e 1,7 milioni per la Coppa Italia. Vien da sé ribadire che la corsa per la qualificazione al quarto posto diventa fondamentale ora.