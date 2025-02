Serieanews.com - Juve Vlahovic è il capro espiatorio: la cifra che porterà in estate è ridicola

Leggi su Serieanews.com

Lavuole liberarsi di, ma il prezzo fissato sembra quasi un regalo per chi lo acquisterà. Un talento sottovalutato o un problema che il club non vede l’ora di scaricare?è il: lachein(AnsaFoto) – serieanews.comC’è sempre qualcuno da mettere alla gogna quando le cose vanno male. Nel caso dellantus, il bersaglio perfetto sembra essere Dusan.Se sbaglia un gol, è colpa sua. Se la squadra non gira, è perché non fa abbastanza movimento. Se perde la palla a centrocampo, è perché “non sa giocare con i piedi”.Un’ossessione collettiva, che ha toccato l’apice nella recente eliminazione dalla Coppa Italia, con l’errore decisivo dal dischetto contro l’Empoli. E come da copione, il web si è scatenato: meme, battute al vetriolo e l’ennesima conferma di un clima ormai insostenibile.