Ilfattoquotidiano.it - Justin Timberlake annulla il concerto poco prima di salire sul palco, fan furibondi: “Inaccettabile cancellarlo 10 minuti prima dell’apertura delle porte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Doveva essere l’ultima tappa del tour, masi è visto costretto adrla per motivi di salute. La popstar ha comunicato sui social che lo show previsto a Columbus, in Ohio, non si sarebbe tenuto a causa di un’influenza che non ha consentito adi esibirsi. Alcuni fan, però, sono. Il motivo? Il, pochissimo preavviso con cui è arrivata la comunicazione.“Ragazzi, ho il cuore spezzato, devo cancellare lo spettacolo stasera. Sono andato al soundcheck combattendo l’influenza e ora ha avuto la meglio su di me. Mi uccide deludere voi e il mio team che ha lavorato così duramente per realizzare questo show”, ha scritto su Instagram. “Voglio rassicurarvi, riceverete rimborsi per i vostri biglietti. Vi amo tutti”. A mandare sulle furie parte del suo pubblico sono stati due dettagli: l’aver parlato attraverso i social, con una Instagram story, e non davanti ai fan, e poi il preavviso pari a zero.