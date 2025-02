Oasport.it - Judo, tris di vittorie giapponesi nel primo giorno del Grand Slam a Tashkent

Leggi su Oasport.it

Andato in archivio ildi incontri neldidi. Sui tatami uzbeki il Bel Paese è rimasto a guardare e la scena è stata presa dalla squadra giapponese che ha fatto incetta di affermazioni in questo day-1, dimostrando una profondità nel proprio team davvero notevole. Non è certo una novità.Nei -48 kg femminili abbiamo assistito a una sfida tutta nipponica per il titolo tra Kano Miyaki e Hikari Yoshioka. Una sfida molto serrata in cui al Golden Score sono stati i tre shido di Yoshioka a pesare nell’affermazione di Miyaki, anche lei al limite con le ammonizioni per non combattività. A completare il podio sono state la cinese Hui Xinran e la rappresentante del Tagikistan, Akhliya Muminova.Sol Levante nelle altre due categorie femminili. Nei -52 kg Nanako Tsubone si è imposta nella sfida contro la spagnola Ayumi Leiva Sanchez.