Screenworld.it - Judge Dredd, il braccio violento della legge dei comics

Leggi su Screenworld.it

Le strade di Mega City One sono un inferno, luoghi in cui la criminalità impera senza paura. Violenti scenari di guerriglia urbana, terra senzain cui le bande si contendono ogni centimetro, intimorite solamente da una cosa: i Giudici. Incarnazione massima, questi tutori dell’ordine hanno un potere assoluto sull’amministrare la giustizia, e tra di loro uno in particolare è il più temuto da ogni criminale: il Giudice.Il nome disi è diffuso tra il grande pubblico soprattutto grazie all’interpretazione di Sylvester Stallone nell’omonimo film del 1995, ma le sue origini fumettistiche presentano una visione molto diversa rispetto alla Mega-City One del grande schermo.è la sublimazione del motto dura lex, sed lex, un’intera esistenza consacrata alla, che nelle mani di acuti narratori assume i toni di una critica sociale allegorica, ancora oggi estremante attuale.