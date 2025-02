Ultimouomo.com - Jimmy Butler ha riacceso gli Warriors

Leggi su Ultimouomo.com

III non è un numero dieci, almeno non nel senso canonico e calcistico del termine. Certo, la cucitura dorata sulla sua canotta nuova di zecca dei Golden Statesembrerebbe suggerire altrimenti, è quello il numero che ha scelto per questa nuova esperienza. Forse appositamente per tracciare una ulteriore linea di demarcazione da Miami, dove ha vestito per gli Heat la #22 per cinque stagioni e mezzo, o forse per rendere omaggio alle leggende, e soprattutto amici, che ha incluso nella grafica twittata dopo la notizia dell’approdo nella baia di San Francisco: Messi, Neymar, Ronaldinho (che ha apprezzato), Pogba, addirittura anche Sadio Mané e James Rodriguez. “Joining the tens”, come ha scritto lui.Un tentativo molto catchy di presentarsi col botto a un mercato grande e variegato come quello californiano, nonché certamente un genuino tributo ai nomi inclusi, fra i quali figurano anche Tim Hardaway - Hall of Famer che a sua volta ha giocato pere Heat - e il cugino, Marqueese Grayson, con la maglia dei Central Oklahoma Bronchos.