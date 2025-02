Sport.quotidiano.net - Jimenez nervoso, Musah non molla. Joax Felix inesistente, Theo soffre

Maignan 6 Mura Dominguez e a fine primo tempo è suo il lancio che porta al gol di Leao. Incolpevole sui gol.4,5 Dominguez gli scappa da tutte le parti e si innervosisce. Cambiaghi lo brucia per l’assist del 2-1. Thiaw 4,5 Sfiora il secondo autogol di fila, sul pareggio rossoblù si perde Fabbian e a dieci dal termine Casale lo sovrasta cogliendo il palo. Pavlovic 4,5 Impeccabile nel primo tempo, disastroso nella ripresa: inizia con una palla persa da cui nasce la punizione del pareggio e sul piazzato viene sovrastato da De Silvestri, con Castro che gli sfila alle spalle per il tap in dell1-1. Si perde Ndoye sul 2-1. Hernandez 5Ndoye, che lo costringe sulla difensiva e al giallo sulla punizione che porta all’1-1.6,5 Esterno in fase di possesso, centrocampista aggiunto in fase difensiva.