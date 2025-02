Zonawrestling.net - Jey Uso risponde a chi lo sottovaluta:”Non dovrei essere qui, ma zittirò tutti”

Jey Uso è sulla Road To WrestleMania dopo aver vinto la Royal Rumble, garantendosi così un posto a WrestleMania 41. Tuttavia, molte persone non sono ancora felici del fatto che abbia ottenuto questa opportunità, e Uso ha recentemente chiarito di voler dimostrare ai suoi detrattori che si sbagliano.Parlando con CBS Sports, a Jey Uso è stato chiesto dei suoi critici, che lo considerano niente più che un’entrata scenografica. Con aspettative sempre più alte, capisce perché la gente dubiti di lui e sente la pressione di doverli smentire. Con così tanto in gioco, Jey Uso vede questa come una svolta cruciale nella sua carriera. Sa che molti fan si chiedono se meriti davvero un posto di così alto profilo, ma è determinato a farli ricredere e dimostrare di meritare il vertice:“Per me è una questione di vita o di morte.