Jason Statham conferma il suo ritorno in The Beekeeper 2, ma il sequel cambia regista

La star d'azione tornerà per undella pellicola uscita nelle sale lo scorso anno, ma con un cambio in regia La Miramax ha deciso di rinnovare la propria collaborazione con l'attoreper The2,del film di successo mondiale del 2024 capace di incassare ben 162,6 milioni di dollari. Ildi Nobody 2, Timo Tjahjanto, si occuperà della regia, andando a sostituire David Ayer che aveva messo la sua firma sull'originale; la sceneggiatura è firmata da Kurt Wimmer, con le riprese che dovrebbero prendere il via il prossimo autunno. Il primo film, diretto da Ayer, seguiva un agente segreto clandestino in pensione che cerca di vendicarsi dopo che la sua gentile padrona di casa diventa .