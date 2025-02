Ilgiornaleditalia.it - James trascina i Lakers, Curry fa festa con Golden State

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Californiane a segno nella notte dell'Nba, Suns in crisi, Nuggets al tappeto contro i Bucks ROMA - Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. LeBrontorna prepotentemente alla ribalta nella notte italiana della regular-season dell'Nba: è lui a prendere per mano i Los Angeles, a farli rie