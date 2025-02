Unlimitednews.it - James trascina i Lakers, Curry fa festa con Golden State

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. LeBrontorna prepotentemente alla ribalta nella notte italiana della regular-season dell’Nba: è lui a prendere per mano i Los Angeles, a farli riemergere da un match che era diventato complicatissimo fino alla vittoria, per 111-102, contro i Minnesota Timberwolves. Di fronte ai quasi 19mila spettatori della Crypto.com Arena, la 40enne stella di Akron è ancora una volta decisiva con i suoi 33 punti, conditi da 17 rimbalzi. C’è un’altra californiana che ride di gusto,ta dal suo ‘totem’ per antonomasia. Stephletteralmente immarcabile sul parquet di Orlando Magic: iWarriors in versione corsara si impongono per 121-115 con il super bottino di 56 punti nel sacco del suo bomber, che vince il duello a distanza con il ‘mancato azzurrò Banchero, che si ferma a quota 41.