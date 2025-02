Sport.quotidiano.net - Jacobs, un centro per tutti. Apre lo spazio del benessere

"If you can dream it, you can do it": se puoi sognarlo puoi farlo e proprio seguendo questa massima, che incarna il suo percorso sportivo, Marcellha ufficialmente inaugurato un nuovo progetto. Nella "sua" Desenzano del Garda nasce ilSports Center. L’ex campione olimpico di Tokyo è tornato in Italia, giusto un pit – stop di due giorni, per abbracciare mamma Viviana e i suoi cari e per presentare l’iniziativa che arriva a due anni di distanza dallaSports Academy, curata proprio dalla madre. "Ho sempre creduto che lo sport fosse molto più di una semplice competizione. È crescita, determinazione, salute e. Per questo ho voluto creare un progetto che uniscequesti aspetti, supportando gli atleti di oggi e formando i campioni di domani – ha scritto sui social, per poi aggiungere - lo sport non è solo performance: è anche prevenzione, cura del corpo e