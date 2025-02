Ilgiorno.it - Jack, secondo a Masterchef 14. Da Cesano Boscone ai fornelli tv, passando per la battaglia contro l’alopecia

, 28 febbraio 2025 – L’adolescenza scapestrata, le esperienze di lavoro all’estero e nel mondo dei social, i problemi di salute e le difficoltà provocate dal. Malattia che, in qualche modo, una volta risoltasi attraverso un trapianto di capelli, è stata anche la sua fortuna. Jacopo Canevali, 26 anni, di, noto a tutti come, ha chiuso alposto l’edizione 2024-2025 di, la numero 14 del reality dedicato agli aspiranti chef. Chi èha raccontato una serie di episodi del suo passato, non sempre felice, nel corso delle puntate del programma a cui ha deciso di partecipare, data la sua grande passione per la cucina. Fin dall’inizio ha scelto di vivere l’esperienza dicome una competizione all’ultima stoccata, oltre che all’ultima ricetta.