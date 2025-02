Impresaitaliana.net - Jabil, Carmela Auriemma con i lavoratori: “Talloneremo il Ministro Urso”

La deputata del Movimento 5 Stelle chiede un tavolo urgente al Ministero per fare chiarezza sulla vicenda«Non accettiamo nessuna speculazione fatta sulla pelle dei». Parole forti quelle di, deputata del Movimento 5 Stelle, che questa mattina ha incontrato idella multinazionalein sciopero fuori ai cancelli dello stabilimento.Laha annunciato la chiusura e 418sono a rischio licenziamento, una situazione portata all’attenzione del Governo a cui si chiede di intervenire per tutelare i livelli occupazionali in territori già martoriati dalla disoccupazione.«La volontà della proprietà di cedere l’azienda alla TME, proposta già bocciata dai, non convince sotto nessun punto di vista e soprattutto non è accettabile che inon siano stati per nulla coinvolti nella decisione – afferma– Già dai prossimi giorniilaffinché convochi un tavolo urgente al Ministero, coinvolgendo innanzitutto i, e faccia chiarezza sulla vicenda.