Italiano | Volevamo la vittoria grazie al pubblico che ci sostiene sempre

Bologna, 27 febbraio 2025 – “aggiungere punti alla nostra classifica e ci siamo riusciti con una grande prestazione, meritata”. Vincenzonon ha dubbi, il suo Bologna ha fatto ciò che era chiamato a fare, vale a dire vincere prendendo il bottino massimo in questo recupero contro il Milan, un risultato raggiunto anchead una prestazione concreta che ha visto i rossoblù ribaltare il risultato: “Abbiamo concesso poco. Sono felice per l’ennesima reazione dei ragazzi, non abbiamo commessi grandi errori. Essere andati sotto per un’imprecisione e poi reagire, devo dire bravi ai ragazzi per averci creduto”. Per il tecnico di Karlsruhe i cambi e la spinta dello stadio sono stati decisivi, così come alcuni dei titolari che non hanno mai mollato: “Dicoal sostegno di uno stadio straordinario.