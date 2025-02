Sport.quotidiano.net - Italiano, il carattere per ripartire di slancio: "Vittoria fantastica sulla spinta del Dall’Ara"

Vincenzoè un allenatore felice e in sala stampa non fa nulla per nasconderlo. Ha conquistato unacol Milan che almancava da ventitré anni, ha vinto in rimonta e ha messo la freccia in classifica su una teorica pretendente diretta alla Champions League (forse non più da ieri sera). "La nostra classifica era già bella ma con questi tre punti si è fatta davvero importante", dice il tecnico rossoblù. Che plaude a un Bologna "che ha vinto con merito, mettendo in campo ancora una volta una grande reazione". Spiegazione a seguire: "Il Milan è una squadra forte, fatta di tanti campioni, che in campo aperto può farti male. Noi l’abbiamo affrontata nel modo giusto, correndo pochi rischi, ma quando vai sotto contro avversari del genere rischi di compromettere in modo definitivo la partita.