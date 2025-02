Thesocialpost.it - Italia, incendio a scuola: il rogo all’improvviso, studenti in fuga

Leggi su Thesocialpost.it

Un principio disi è verificato questa mattina al liceo Giordano Bruno di Roma, nella zona di Talenti, a causa di un corto circuito nel quadro elettrico. L’incidente è avvenuto poco prima che gliarrivassero, quindi non sono stati fatti entrare in aula. Anche le persone già presenti nell’edificio sono state evacuate per precauzione.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia Montesacro e i vigili del fuoco, che hanno prontamente spento il focolaio. Grazie alla rapidità dei soccorsi, fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo tutte le verifiche necessarie per assicurarsi che l’area sia sicura e che non ci siano ulteriori rischi per il personale e gli.Il corto circuito, che ha innescato l’, si è verificato durante le operazioni di ingresso del personale, permettendo di dare l’allarme tempestivamente e evitando che le fiamme si diffondessero ad altri ambienti.