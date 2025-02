Italia-Europa domani, confronto su transizione ecologica e ruolo Pnrr

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 feb. (askanews) – Il seminario “. La costruzione di una nuova. Ilper un’all’altezza delle sfide globali” ha chiuso nella giornata l’ottava edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare promosse da Globee WEC. Dopo la tappa di Trevi (PG) dello scorso settembre, la Camera dei deputati ha ospitato un incontro di alto profilo con rappresentanti istituzionali e i partner delle Giornate, per discutere le sfide legate alla fase di attuazione finale dele il suo contributo per ladel Paese e per un mercato unico, energetico e della manifattura circolare, in. A dare gli indirizzi di saluto iniziali Matteo Favero, Presidente di Globe, e Marco Margheri, Presidente di WEC, seguiti dagli interventi di apertura di Lorenzo Malagola, Segretario della XI Commissione della Camera dei deputati, e Massimiliano Atelli, Presidente della Commissione VIA VAS e Commissione-Pniec, e Fabrizio Penna, Capo del Dipartimento Unità Missionedel MASE.