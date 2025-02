Iltempo.it - Israele-Hamas, braccio di ferro sulla fase due della tregua. Le posizioni

Leggi su Iltempo.it

carta, domani scade la primadi 42 giorni dell'accordo di cessate il fuoco sottoscritto daa metà gennaio. E semprecarta dovrebbe scattare ladue, altre sei settimane, che prevede il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia a cominciare dal corridoio Filadelfia. Ma i negoziati sui prossimi passi sono iniziati in salita.insiste nel non voler far passare alla seconda parte dell'intesa e a prolungare piuttosto di altre sei settimane launo. Il ministroDifesa Israel Katz o ha ribadito più volte: «Il mantenimento del controllo del corridoio Filadelfia non è negoziabile», ha ammonito. Quella striscia di terra larga 100 metri e lunga 14 chilometri, dal Mediterraneo al valico di Rafah, porta di ingresso in Egitto, è strategica perperché è l'unico confine di Gaza che non controlla.