Israele bombarda anche la nuova Siria ma i media italiani si guardano bene dal dirlo

Una cosuccia da nulla come ilmento israeliano della, in pieno svolgimento in questi giorni, è del tutto assente dalle homepage dei principali. Non si tratta necessariamente di una volontà editoriale di occultare l’evento, ma è grave che non ci sia una volontà editoriale di parlarne. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato: “Lameridionale deve essere una zona demilitarizzata – abbiamo trasmesso i messaggi e l’IDF (l’esercito israeliano) è pronta. L’altro ieri è stato il primo tentativo del nuovo regime di presidiare posizioni e avamposti lì – e l’aeronautica ha attaccato e colpito. Non permetteremo che la demilitarizzazione della regione dellameridionale venga violata e non permetteremo che si presenti una minaccia”.Queste parole arrivano poche ore dopo che il nuovo governono, guidato dal presidente ad interim Abu Mohammad al-Jolani, ha chiesto adi ritirarsi dai territorini occupati.