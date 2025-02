Quotidiano.net - Irpef 2025: a marzo addizionali in busta paga, rischio stipendi più bassi a fine anno

Roma, 28 febbraio– Ale bustedei dipendenti subiruna leggera riduzione per via delle trattenute sullecomunali e regionali sull’. Il prossimo mese, infatti, oltre alla trattenuta per il saldo del 2024, si aggiunge l’acconto per il, riducendo così il netto rispetto a febbraio. Difficile prevedere oggi l’impatto della doppia trattenuta sui salari, già in sofferenza a causa della perdita di potere d’acquisto. I timori di vederepiù, però, si potrebbero rafforzare a, verso dicembre, al momento del conguaglio. La norma che da quest’agisce sull', e non più sulla contribuzione previdenziale come in precedenza, potrebbe penalizzare i lavoratori che hottenuto il bonuse che una volta superata la soglia di reddito necessaria si vedrcostretti a restituire indietro la quota.