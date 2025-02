Bergamonews.it - Iperplasia prostatica benigna, per curarla a Bergamo un robot con raggio ad acqua

Leggi su Bergamonews.it

. Una tecnica chirurgica innovativa, resa possibile per la prima volta sul territorio bergamasco. In Humanitas Gavazzeni la cura della patologiasi avvale dell’idro-ablazione, una tecnica all’avanguardia sperimentata dall’expertise dell’équipe di Urologia e dalla presenza di undi ultima generazione.La tecnica chirurgica consente di intervenire con precisione sull’, riducendo il trauma dei tessuti circostanti e preservando la qualità di vita dei pazienti. “Rende possibile trattare gli adenomi prostatici, anche voluminosi, senza intaccare funzioni essenziali per la vita sessuale e riproduttiva dell’uomo -– spiega il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia di Humanitas Gavazzeni e docente di Humanitas University -. L’eiaculazione, ad esempio, viene preservata in circa il 90% dei casi”.