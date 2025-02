Io sono vendetta | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con John Travolta

Leggi su Cinefilos.it

Io: dalallesulconmolti iche affrontano il tema della giustizia e dellapersonale. Titoli come, Il giustiziere della notte o Giustizia privatasolo alcuni dei titoli più recenti a riguardo, che esplorano ciò che può accadere nel momento in cui lo Stato e la legge fallisce nel proprio dovere di garantire l’ordine e la sicurezza. Un altrodi questo filone è Io, diretto nel 2016 da Chuck Russell, regista noto per diversihorror. Anche in questo, come nei succitati, vi è un uomo solo costretto ad ottenere da sé la propriadinanzi alle ingiustizie subite.Il titolo delfa riferimento ad un verso del Libro di Geremia, facente parte del Vecchio Testamento della Bibbia.