Juventusnews24.com - Inzaghi torna a parlare della sconfitta contro la Juventus: «Abbiamo fatto una buona partita ma non è bastato. Non siamo stati perfetti quest’anno nei big match»

di RedazioneNews24, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delil Napoli. Le sue dichiarazioniSimone, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia deldi campionatoil Napoli. Di seguito le parole anche sulperso 1-0la Juve.COME GIUDICO IL PERCORSO DI NAPOLI E INTER FIN QUI? – «Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti sia all’Inter che al Napoli per il percorsofin qui. Sarà unamolto importante, non decisiva perché mancano 12 partite alla fine. Sappiamo tutti quanti l’importanzagara, ci vorrà un’ottima Inter perché avremo di fronte un avversario di assoluto valore».PASSAGGIO DETERMINANTE DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO PER ANDARE AVANTO VERSO IL RUSH FINALE? – «Tantissimo, bisognerà uscire nel migliore dei modi da unadifficile.