Inter-news.it - Inzaghi: «Thuram titolare? Vedremo. Siamo l’Inter, obiettivi chiari!»

Come Antonio Conte poche ore fa anche Simonein questo momento è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Le sue parole., come giudichi i percorsi di Napoli e Inter in campionato?Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti a entrambi per il percorso. Sarà importante, non decisiva perché ne mancano dodici alla fine. Sappiamo tutti l’importanza della gara, servirà un’ottima Inter perché avremo di fronte un avversario di assoluto valore.Dal punto di vista della psicologia questa partita può essere determinante per il rush finale?Tantissimo. Chiaramente bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile come questa, noi sappiamo qual è stato il nostro percorso nei big-match quest’anno non stiamo facendo come negli anni passati, è un dato di fatto.