.com - Inzaghi: “Lautaro ha bestemmiato? Non dice parolacce mai”

Leggi su .com

toc (Adnkronos) – “Non ho mai sentito una parolaccia da”. SimonedifendeMartinez, sotto i riflettori per l’accusa di averdopo la sconfitta in Juve-Inter. I nerazzurri domani affrontano il Napoli nel big match scudetto esarà disponibile. Un eventuale procedimento tempestivo avrebbe potuto portare alla squalifica. Inizialmente sembrava che non esistesse prova audio dell’esclamazione sacrilega. Ora il quadro sarebbe cambiato. “Quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più. Io mi ero arrabbiato per questo, mi sentivo di difendere i miei ragazzi e la mia società che sono straordinari, non mi piaceva quello che veniva detto e quello che veniva descritto fuori. L’ultima cosa è quella di”,. “Conosciamo tutti, sono quasi 4 anni che lavoriamo insieme, è uno di quei giocatori a cui non ho mai sentito dire una parolaccia.