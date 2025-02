Inter-news.it - Inzaghi: «Inter senza limiti. A Napoli sarà fondamentale fare gruppo!»

Alla vigilia diSimonevienecettato dai giornalisti di Dazn, a cui racconta tutte le sue sensazioni sull’importantissimo scontro diretto.LE DIFFICOLTÀ – Simone, dopo esservenuto in conferenza stampa, risponde anche alle domande di Dazn. Alla vigilia dil’allenatore nerazzurro afferma: «Un punto in più o in punto in meno cambia poco in questo momento, con dodici partite alla fine. Sicuramenteuna partita bella da affrontare perché si lavora per affrontare questo tipo di partite, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Il nostro è un avversario di assoluto valore quindi ci vorrà una grande prova? Se non firmo per il pari? Ma no, quello mai. Le partite vanno giocate, poi vedremo quello che dirà il campo».Le sensazioni dialla vigilia diL’AVVERSARIO – Simonesull’avversario dichiara: «Cosa tempo di più deldi oggi? Il percorso che ha fatto.