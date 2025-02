Internews24.com - Inzaghi Inter, le alternative a sorpresa sugli esterni: «Oggi ho provato questi due giocatori come quinti». La rivelazione

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le: «hodue». Ladel tecnico in conferenzaNella conferenza stampa dialla vigilia di Napoli, Simoneha un po’ spiazzato tutti parlando degli esperimenti fattiin allenamento sui calciatori schierati in posizione didi centrocampo.SE PAVARD PUÒ FARE ANCHE IL QUINTO IN EMERGENZA? DIFFICOLTA’ NEGLI SCONTRI DIRETTI QUANDO ARRIVAVANO DOPO LA CHAMPIONS? – «E’ un dato di fattogli scontri diretti, vero che col sorteggio sono arrivati gli scontri diretti sempre dopo le partite di Champions, quella è casualità. Stavolta pensavamo di preparare questa partita importantissima con una settimana per poterci solo allenare, perché la Coppa Italia era prevista o questa settimana o 25 giorni fa, poi è capitato ma senza problemi andremo a fare la partita.