Inzaghi, "grande risposta di pubblico, orgoglioso dei 6000 pisani"

Pisa, 28 febbraio 2025 – Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippoanticipa i temi della gara di domani contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni. Sassuolo-Pisa forse è la più bella gara del campionato. Dopo questo percorso bellissimo rappresenta un esame di laurea finale? “Io penso che gli esami di laurea la squadra li abbia già superati per quelle che erano le aspettative iniziali. Dobbiamo giocarla convoglia e sereni. L’obbligo lo devono avere le altre squadre, noi dobbiamo solo confermare quanto di buono abbiamo fatto” La partita di stasera dello Spezia può incidere sulle due squadre? “Mi interessa poco, mai guardato gli altri o la classifica. A me interessa la crescita, dev’essere un giorno difesta e muovere una tifoseria del genere con grandi numeri in trasferta è motivo disoddisfazione per tutto l’ambiente.