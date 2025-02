Juventusnews24.com - Inzaghi difende Lautaro: «Bestemmia? Non ho mai sentito una parolaccia da lui. Ci tiene molto ed è una persona di valori»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Martinez: le dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Inter, tornando sull’episodio del derby d’ItaliaSimone, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli. Il tecnicosul “caso”post Juve–Inter.– «Conosciamo tutti quanti Lauti, sono quasi 4 anni che lavoriamo insieme, è uno di quei giocatori a cui non ho maidire una. Ciè unadi, può capitare qualchea qualcuno, compreso l’allenatore,in 3 anni e mezzo non l’ho mai. Andiamo avanti, il ragazzo nonostante si stia parlando tanto di lui e di questa cosa che sembrava superata, l’ho visto concentrato, ha lavorato bene.