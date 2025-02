Forzazzurri.net - Inzaghi: “Col Napoli partita difficile, i dettagli possono fare la differenza”

Leggi su Forzazzurri.net

Il tecnico dell’Inter parla in vista del match coldi Conte. Simone, tecnico dell’Inter capolista in campionato, ha parlato in conferenza stampa in . L'articolo: “Col, ila” proviene da ForzAzzurri.net.