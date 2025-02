Anteprima24.it - Inzaghi: “Col Napoli gara non decisiva ma può spostare”. Poi su Lautaro: “Mai una parolaccia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiHa parlato il tecnico dell’Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il.Sulle due squadre: “Bisogna fare i complimenti a entrambe. Domani non saràperché mancano 36 punti, ma sappiamo tutti l’importanza della. Puòtantissimo, dovremo uscire nel migliore dei modi da unacomplicata. Nei big match quest’anno non stiamo facendo come negli anni passati, in queste partite bisogna essere perfetti e finora non lo siamo stati. In questi due giorni abbiamo cercato di lavorare bene, su quello che bisogna migliorare, sapendo che nell’ultima partita con la Juve, nonostante un buon match, non è bastato. Sappiamo che dobbiamo fare di più”.Thuram: “Non ci saranno Sommer, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. Il problema è che 3 sono nello stesso ruolo, potrebbe esserci un cambio di sistema, lo abbiamo fatto in corsa anche martedì.