Rompipallone.it - Inzaghi annuncia il triplo infortunio: poi la risposta su Lautaro

Leggi su Rompipallone.it

È la settimana della sfida Scudetto tra Napoli-Inter e Simoneha parlato in conferenza stampa, dopo le parole giàte da Antonio Conte.Se da una parte c’è la situazione Neres e quella di Anguissa che preoccupano e non poco il Napoli, dall’altra tiene banco la questione Sommer che non è l’unica in casa Inter.Rispondendo anche alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez, in merito all’audio che sarebbe spuntato fuori a seguito dell’indagine della Procura Federale, Simonehato nel giorno di vigilia della sfida al Diego Armando Maradona, la tripla assenza perin Napoli-Inter. Tre assenze per: l’annuncio diHa parlato in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone. Lo ha fatto circa 24 ore prima della sfida Scudetto che si giocherà al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, tra Napoli-Inter.