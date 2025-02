Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Triplete? Essere in corsa su tutte e 3 le competizioni è un grande merito, domani contro il Napoli sarà fondamentale una cosa»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua alla vigilia della sfidailin campionato: le sue paroleIntervenuto ai microfoni dialla vigilia diInter, il tecnico dei nerazzurri Simonesi è espresso così.SE PUÒ CAMBIARE LA GESTIONE IN PROSPETTIVA CONSIDERANDO IL PUNTO DI VANTAGGIO CON CUI ARRIVIAMO ALLA PARTITA? – «Ma no, con 12 partite alla fine non cambia nulla. Sicuramenteuna partita bella da affrontare, si lavora per giocare questo tipo di partite sapendo che ci saranno difficoltà. Il nostro avversario è un avversario di assoluto valore, ci vorrà unaprova».NON FIRMO PER IL PARI – «No, quello mai. Poi le partite vanno giocate, vedremo che dirà il campo».TEMO DEL? – «Il percorso fatto.