Inzaghi a DAZN | Sarà una partita bella da affrontare

Simone, tecnico dell’Inter, è stato intervistato daalla vigilia del big match con il Napoli. Di seguito le sue parole.: “Si lavora per giocare questo tipo di partite”Così il tecnico dell’Inter: “Un punto in più o meno non cambia nulla,unadae si lavora per giocare questo tipo di partite. Ci saranno delle difficoltà, è un avversario di assoluto valore e ci vorrà una grande gara. Non firmo per il pari, le partite vanno giocate e poi vedremo cosa dirà il campo”.su ConteAncora il tecnico nerazzurro: “Il percorso che ha fatto, è un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Sta facendo i punti che merita, sta facendo un grande percorso come noi e l’Atalanta senza dimenticare Juventus e Lazio che sono molto vicine. Il campionato è aperto, si deciderà nelle ultime giornate”.