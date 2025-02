Inter-news.it - Inzaghi a corto di pedine! Ma resta la qualità sulle fasce

L’Inter è volata a Napoli e aspetta di scendere in campo. Al Maradona ci saranno tante assenze, conche si può affidare – solo, senza errori – ai titolarissimi. CERTEZZA – Simonesi prepara alla delicata sfida di domani sera contro il Napoli allo stadio Maradona. In vista del match di domani, il tecnico dell’Inter si ritrova con dellein meno, ma allo stesso tempo con laal massimo. E stiamo parlando della presenza, sicura, di Denzel Dumfries e Federico Dimarco. I due esterni infatti, saranno al centro dell’attenzione del Napoli visto che entrambe le riserve sono ai box enon potrà discostarsi di molto dalla loro presenza in campo. Prima l’infortunio di Carlos Augusto, poi invece lo stop di Nicola Zalewski e di Matteo Darmian.Inter, dubbi sul modulo! Sarà un bluff?DUBBI – Per quanto riguarda il resto invece, Simonein conferenza ha lasciato qualche dubbio sia alla stampa che ai tifosi che immagino la probabile formazione.