Investe e uccide Francesco Scaramella, il barbiere del quartiere: individuato il pirata della strada

ha perso la vita giovedì sera, travolto da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso in via Monte Cervialto, nelMonte Sacro. La vettura, una Range Rover nera, è stata individuata poco dopo dagli agentipolizia locale e posta sotto sequestro. Il veicolo è stato trovato in via Santa MariaSperanza, nei pressi dell’abitazione del conducente, un uomo di 39 anni ora accusato di omicidiole e omissione di soccorso.La vittima, 57 anni, era unmolto conosciuto in zona. Il suo salone si trovava proprio in via Monte Cervialto 185, a pochi metri dal luogo dell’incidente. Erano quasi le 21 quandostava attraversando laall’altezza del civico 182. Improvvisamente, il SUV lo ha travolto senza fermarsi. L’impatto è stato fatale.