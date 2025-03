Giornalettismo.com - Introduzione al Social Engineering: definizione e concetti chiave

Leggi su Giornalettismo.com

Che cos’è ile in quanti modi e maniera può fare danno quando navighiamo sia come utenti singoli che come lavoratori delle aziende e delle istituzioni? In questo articolo andiamo ad analizzare quali sono le principali tecniche, in che modo queste azioni sono strettamente legate alla psicologia umana – che viene ampiamente sfruttata dai cybercriminali che se ne servono – e quali sono gli stratagemmi che possiamo usare per difenderci. Indice Tecnichenel Cybercrimein Ambito Aziendale Ilè una tecnica di manipolazione che sfrutta l’errore umano per ottenere informazioni private, accesso o beni di valore. In questo articolo, esploreremo le tecniche diutilizzate dagli hacker, le tipologie di attacchi e i casi famosi nel cybercrime.