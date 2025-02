Quifinanza.it - Intesa Sanpaolo down, problemi con pagamenti e prelievi non autorizzati

e migliaia di clienti in tutta Italia stanno vivendo una giornata da incubo. Dal primo pomeriggio, l’app della banca ha smesso di funzionare, lasciando gli utenti senza la possibilità di fare, bonifici o.Ma non è solo questione di app che non funziona. Alcuni clienti si sono ritrovati connone transazioni addebitate due volte, senza che il denaro sia mai arrivato a destinazione. Al momento,non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui suoi canali social e l’assistenza clienti è praticamente irraggiungibile.App bloccata eanomali: cosa sta succedendoTutto è iniziato intorno alle 13:00 di venerdì 28 febbraio, quando l’app diha smesso di funzionare su moltissimi smartphone in tutta Italia.