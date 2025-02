Quotidiano.net - Interscambio commerciale gennaio 2025: export in calo, import in aumento

Leggi su Quotidiano.net

si stima, per l'con i paesi extra Ue27, una riduzione su base mensile per le esportazioni (-1,0%) e unper leazioni (+3,6%). Su base annua, l'cresce del 2,7%, mentre l'registra un forte incremento (+17,9%). Lo comunica l'Istat, indicando che l'andamento degli scambi con i paesi extra Ue27, a inizio anno, si traduce in un avanzomolto contenuto (+252 milioni di euro; era +3,0 miliardi neldel 2024). Al'verso gli Usa è aumentato del 6,2%, mentre l'è diminuito del 7,0%, su base annua. Con gli Stati Uniti si registra un avanzodi 2,6 miliardi.