Inter-news.it - Inter, SOS esterni: per Napoli solo 2/5! I tempi di recupero – CdS

L’ha un grosso problema ae riguarda gli. Su cinque in rosa, solamente due saranno arruolabili per la sfida scudetto del Maradona. Ecco idiper quelli infortunati.OUT – Tanti infortuni e la maggior parte concentrati in un unico reparto: sugli. Insomma, l’che domani sarà di scena adovrà fare i conti con diverse assenze: da Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro tra i pali, passando per Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian per quanto riguarda le corsie. Darmian, nella giornata di ieri, si è sottoposto agli esami strumentali (clicca qui per il comunicato). Dunque contro ilnella sfida scudetto, Simone Inzaghi avrà a disposizione solamente duesu cinque in rosa: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Non è una bella notizia per il mister piacentino, che fa delle corsie una delle sue armi migliori dal punto di vista tattico.