Inter-news.it - Inter, si pensa al futuro. Martinez convince, due nomi ai margini

Leggi su Inter-news.it

Josepl’. Le ultime uscite del portiere spagnolo hanno fatto allontanare le voci su un possibile nuovo sostituto di Sommer.– Con un super Josep, l’stando di lasciar stare le piste per il sostituto di Yann Sommer. Il portiere dell’, probabilmente già alla fine della stagione, lascerà i nerazzurri. Ecco che qui nasce l’occasione per Marotta e Ausilio di andare a cercare il sostituto in largo anticipo. Negli ultimi mesi infatti, si parlava di un Josepnon ancora pronto a difendere la porta a San Siro. Tutto questo però, è stato smentito nelle ultime due uscite contro Genoa e Lazio in Coppa Italia. Il portiere spagnolo, nonostante la giovane età, ha risposto in maniera positiva lasciando soddisfatti sia Inzaghi che la dirigenza.