Inter, non solo il Napoli! Marzo da brividi: poi il derby

Simone Inzaghi pensa ale non. Subito dopo la trasferta al Maradona, il tecnico piacentino si ritroverà unricco di impegni tra campionato e Champions League. Ad aprile poi, il doppio impegno in Coppa Italia neltrae Milan. CALENDARIO – Con la partita delalle porte, Simone Inzaghi si prepara a un mese dicomplicatissimo. Il tecnico dei nerazzurri, anche complici una serie di infortuni, rischia di complicare la corsa scudetto. Il match di domani contro ilsarà il primo vero match-point per entrambe le squadre, con i nerazzurri che avranno un mese ricco di impegni rispetto a quello dei partenopei. Subito dopo lo scontro diretto contro il, l’di Simone Inzaghi sarà attesa da un doppio impegno in Champions League nel giro di sette giorni contro il Feyenoord che proprio a San Siro ha eliminato il Milan.