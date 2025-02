Terzotemponapoli.com - Inter, Inzaghi: “Napoli? Gara importante ma non decisiva”

: “ma non, siamo pronti, complimenti al, è un avversario di valore meritatamente ai vertici da tempo, dovremo stare attenti ai dettagli, servirà determinazione, Lautaro? Da lui mai sentita una parolaccia”Simone, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Queste le sue parole: “Si incontrano le prime due in classifica, complimenti sia alche all’, è una partitama non, mancano 12 partite fino alla fine, 36 punti, ma sappiamo l’importanza della, ci vorrà un’ottimaperchè avremo di fronte un avversario di assoluto valore. Quanto può spostare psicologicamente questa partita? Tantissimo, bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile, ma noi sappiamo quale è stato il nostro percorso, nei big match non stiamo facendo come negli anni passati, è un dato di fatto, bisogna essere perfetti in queste partite e non lo siamo stati.