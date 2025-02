Unlimitednews.it - Intensa, la nuova serie speciale di Alfa Romeo

ROMA (ITALPRESS) –ha lanciato lache celebra l’identità del marchio del Biscione attraverso esclusivi interventi di design. Tonale si distingue per le modanature e i codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco, le esclusive pinze freno nere con la firmain oro chiaro e i doppi terminali di scarico cromati. Tre le colorazioni disponibili: Rosso, Verde Montreal e Nero. Gli interni offrono un contrasto cromatico raffinato e sono impreziositi dai nuovi sedili in Alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logoricamato sui poggiatesta anteriori in color cuoio e traforatura a contrasto di colore grigio antracite, esclusivi della versione. La dotazione diinclude dotazioni tecniche e tecnologiche di alto livello come le sospensioni elettroniche a controllo elettronico e la guida assistita di livello 2, ma anche contenuti premium come il sistema audio da 470 Watt Harman Kardon a 14 altoparlanti con subwoofer e i sedili riscaldabili con regolazioni elettriche a 8 vie con 3 memorie sul sedile guida.