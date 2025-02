Puntomagazine.it - Intelligenza artificiale e oftamologia arriva proposta di manifesta degli oculisti

al cross linking corneale per il cheratocono. Buzzonetti (bambino gesù): “ricerca sta facendo molto, impegno sia multidisciplinare”ROMA – Le malattie rareocchi (RED) sono la principale causa di disabilità visiva e cecità per bambini e giovani adulti in Europa. Sono oltre 900 le patologie rare che riguardano la vista e vanno dalle malattie più diffuse come la retinite pigmentosa (che ha una prevalenza stimata di 1 su 5) ad alcune entità molto rare descritte solo una o due volte nella letteratura medica. Oggi, in occasione della Giornata delle Malattie Rare, un evento mondiale che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e sul loro effetto sulla vita dei pazienti che ne sono affetti, glidi AIMO (Associazione Italiana Medici) puntano l’attenzione sulle patologieche rare in ambito pediatrico.