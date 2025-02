Internews24.com - Infortunio Thuram, torna per Napoli Inter? Il quotidiano svela un retroscena, la caviglia…

Leggi su Internews24.com

di Redazione, arrivano novità importanti relative al bomber in previsione di, unquest’oggiun, la sua caviglia è., ma quindi giocherà? Le sensazioni sono assolutamente buone per il nerazzurro, dopo i problemi degli ultimi giorni (ricorderete, ad esempio, l’assenza nel derby d’Italia con la Juve dal primo minuto). Per domani sera invece, ne parla Tuttosport, si respira un’aria differente. Così ilin un breve passaggio dal giornale:– «Dopo la botta presa proprio nella gara casalinga contro la Viola,aveva visto il campo contro la Juve nel finale del match, ma le sue condizioni erano palesemente non ottimali. Con il recupero dell’attaccante, Inzaghi potrà avere di nuovo a disposizione la ThuLa in uno dei momenti chiave della stagione.