Lanazione.it - Infortunio sul lavoro a Pisa, operaio perde una mano

, 28 febbraio 2025 - Gravesulquesta mattina poco prima delle 8 alla Corning, azienda situata in via Montelungo 4 a. Undi 28 anni, ha subito l’amputazione delladestra mentre era impegnato in attività lavorative. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza dicon un infermiere e i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello e successivamente trasferito al CTO di Careggi per un possibile intervento chirurgico. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.